Глава ДНР Пушилин поблагодарил Путина за всестороннюю помощь жителям Донбасса

Донецк, 7 октября. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин направил поздравление российскому президенту Владимиру Путину по случаю его дня рождения, сообщили местные СМИ.

Политик поблагодарил российского лидера за оказание всесторонней помощи населению Донбасса, а также за защиту прав жителей региона.

«Желаем вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья, добра, а также новых успехов в укреплении российской государственности и единении русского народа», — сказано в поздравлении Пушилина.

Глава ДНР также высоко оценил гуманитарную помощь, которую Москва оказывает Донбассу на протяжении многих лет, признание документов республики в России и содействие в борьбе с распространением коронавируса.

Владимир Путин 7 октября празднует свое 69-летие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вечером президент отметит день рождения с родными и близкими.