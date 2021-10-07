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Ливийские делегаты собрались в Женеве для обсуждения вывода иностранных сил из страны
Весь мир
Ливийские делегаты собрались в Женеве для обсуждения вывода иностранных сил из страны
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Женева, 7 октября. Посвященные проблеме вывода иностранных сил и наемников из Ливии переговоры стартовали в Швейцарии, сообщил представитель Совместного военного комитета (СВК) «5+5» и Главного командования западных сил Хайри ат-Тамими.

Трехдневные заседания проходят с участием членов СВК, посланника ООН Яна Кубиша и международных сторон, заинтересованных в урегулировании кризиса. Ожидается, что делегаты обсудят пути реализации плана депортации наемников, утвержденного комитетом «5+5».

«Эта встреча посылает сигнал политическим лидерам, учреждениям и гражданам Ливии о том, что все может меняться и двигаться, в том числе в сторону выборов, которые должны привести к смене всех институтов и властей страны на крепкой и законной основе», - заявил представитель ООН в на открытии заседаний.

 

 

Встреча на высоком уровне в Женеве, которая проходит примерно через год после того, как стороны конфликта достигли соглашения о прекращении огня, дает возможность достижения консенсуса для установления конкретного графика вывода иностранных сил. Особенно это актуально в свете предстоящих президентских выборов, тем более что Палата представителей утвердила необходимую конституционную базу для их проведения.

Со своей стороны, в ожидании результатов заседаний в Женеве Высшая избирательная комиссия продолжает материально-техническую подготовку к всеобщему голосованию, чтобы порядка 3 млн граждан могли иметь доступ к участкам. В настоящий момент персонал, набранный для организации электорального процесса, проходит необходимую подготовку и обучение.

Таким образом, менее чем за три месяца до выборов Организация Объединенных Наций и международное сообщество прилагают поспешные усилия для обеспечения полной депортации наемников из страны и установления контроля над внутренней ситуацией, чтобы ливийцы могли провести избирательную кампанию в срок.

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