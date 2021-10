Ливийские делегаты собрались в Женеве для обсуждения вывода иностранных сил из страны

Женева, 7 октября. Посвященные проблеме вывода иностранных сил и наемников из Ливии переговоры стартовали в Швейцарии, сообщил представитель Совместного военного комитета (СВК) «5+5» и Главного командования западных сил Хайри ат-Тамими.

Трехдневные заседания проходят с участием членов СВК, посланника ООН Яна Кубиша и международных сторон, заинтересованных в урегулировании кризиса. Ожидается, что делегаты обсудят пути реализации плана депортации наемников, утвержденного комитетом «5+5».

BREAKING | #UNSMIL: The 5+5 Joint Military Committee meetings convened today in #Geneva to develop a comprehensive plan for the withdrawal of mercenaries, foreign fighters and foreign forces from #Libya. (1/4) pic.twitter.com/1fQGsdkHSz