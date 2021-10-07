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Власти Кубы сообщили о резком сокращении числа заражений COVID-19
Весь мир
Власти Кубы сообщили о резком сокращении числа заражений COVID-19
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Гавана, 7 октября. Министерство здравоохранения Кубы сообщило о самом низком количестве заболевших COVID-19 за последние три месяца. За сутки 6 октября было зафиксировано 3,5 тыс. случаев инфекции и 40 смертей.

Министр здравоохранения Хосе Анхель Портал Миранда рассказал, что в стране наблюдается «поворотный момент» в эпидемиологической ситуации. В сентябре было подтверждено на 48 тыс. случаев обнаружения COVID-19 меньше, чем в августе. Он отметил, что, несмотря на прогресс в борьбе с болезнью, это не повод думать, что «худший момент преодолен».

По данным на 7 октября, на Кубе 5,5 млн человек 56,7% населения полностью вакцинированы. 9,5 млн человек получили по крайней мере одну дозу препарата «Соберана 2» или «Соберана Плюс».

В середине июля вакцина от коронавируса Abdala, разработанная кубинским Центром генной инженерии и биотехнологии CIGB, показала эффективность в 100% против тяжелых форм коронавируса.

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