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Рэпер Моргенштерн и его жена перестали носить обручальные кольца после свадьбы
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн и его жена перестали носить обручальные кольца после свадьбы
instagram.com  /  @influesii

Москва, 7 октября. Жена рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина призналась, что они с мужем не носят обручальные кольца и не находятся рядом друг с другом постоянно. Об этом девушка сообщила, отвечая на вопросы поклонников в TikTok.

Один из подписчиков супруги рэп-исполнителя уточнил у нее, где сейчас сам музыкант. Этот вопрос привел Зинатуллину в негодование, поскольку она считает, что они с Моргенштерном не должны все время быть вместе.

По словам девушки, они с мужем сходили в кино, после чего рэпер поехал снимать рекламу. Жена рэп-исполнителя не понимает, зачем ей присутствовать при этом сугубо рабочем процессе. По мнению Зинатуллиной, Моргенштерн имеет право хоть иногда побыть не в ее компании даже после свадьбы.

«О, кстати, а знаете что еще?! Я еще кольцо не ношу, и он тоже», — отметила возмущенная девушка.

Супруга рэп-исполнителя добавила, что они с мужем сходили в кино на фильм «Дюна» Дени Вильнева. Если верить Зинатуллиной, ни ей, ни Моргенштерну лента не понравилась.

Жена рэпера может пребывать в плохом настроении из-за времени года. Недавно она признавалась, что осенью впадает в депрессию. По словам девушки, в такие периоды ей всегда грустно, поэтому обычно Зинатуллиной не хочется ничего делать, кроме приема пищи и просмотра какого-либо контента.

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рэпер моргенштерн Зинатуллина
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