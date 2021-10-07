Европейское командование США сообщило о переброске четырех бомбардировщиков B-1B в Англию

Вашингтон, 7 октября. США отправили группу военнослужащих 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи и четыре бомбардировщика B-1B Lancer на базу Фэрфорд в Великобритании.

О переброске эскадрильи сообщили в четверг представители Европейского командования США. У воздушного пространства Великобритании американскую эскадрилью сопровождали истребители из состава Королевских ВВС.

В ведомстве отметили, что подобные операции проводят на регулярной основе с 2018 года. Эти миссии позволяют экипажам отрабатывать развертывание на незнакомых аэродромах и оттачивать взаимодействие с союзниками по блоку НАТО.

«Тренируясь и интегрируясь с нашими союзниками и партнерами, мы расширяем нашу способность адаптироваться к вызовам и противостоять противникам на глобальном уровне», — рассказал журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

Ранее Боевое авиационное командование ВВС США отчиталось об испытаниях истребителей F-35A Lightning II в качестве носителей термоядерной бомбы В61-12. Два истребителя провели бомбометание невооруженной версией управляемой авиабомбы.