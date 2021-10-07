Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 11:56
11:55
Общество
Проценко: большинство пациентов с коронавирусом в больнице Коммунарки не вакцинированы
11:54
Общество
В ковидных госпиталях Ростова не осталось свободных коек
11:53
Происшествия
Избитый дагестанцами москвич отказался принимать извинения от нападавших
11:52
Происшествия
В Перми врачи выписали из больницы последнего пострадавшего при вооруженной атаке на вуз
11:47
Армия
«Мотор Сич» пытается оспорить в Верховном суде РФ запрет на использование товарного знака «Ми»
11:47
Политика
Верховная рада отправила спикера Разумкова в отставку
11:46
Происшествия
Следователи предъявили обвинение в госизмене основателю компании Group-IB Илье Сачкову
11:44
Шоу-бизнес
Беременная жена Игоря Вдовина временно покинет телепрограмму «Утро России»
11:42
Общество
Жителей Самарской области оставили без телевидения и радио
11:41
Происшествия
Очевидцы сняли на видео жесткое задержание избивших пассажира метро в Москве кавказцев
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 7 октября, праздники, факты, люди
Общество

7 октября отмечается 102-я годовщина образования штабных подразделений МВД России. Больше века их сотрудники анализируют информацию об уровне преступности и результатах борьбы с ней. 

Кроме того, сегодня празднуется День московской промышленности. С 2015 года мы чествуем тружеников тысяч предприятий столицы.

Свой день рождения сегодня отмечает кофе фраппе. С французского языка это слово переводится как «охлажденный в колотом льду». Впервые этот летний напиток был создан 7 октября 1957 года.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории»

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 7 октября, праздники, факты, люди
россия праздник общество история этот день в истории
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru