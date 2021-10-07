«Этот день в истории». Что произошло 7 октября, праздники, факты, люди

7 октября отмечается 102-я годовщина образования штабных подразделений МВД России. Больше века их сотрудники анализируют информацию об уровне преступности и результатах борьбы с ней.

Кроме того, сегодня празднуется День московской промышленности. С 2015 года мы чествуем тружеников тысяч предприятий столицы.

Свой день рождения сегодня отмечает кофе фраппе. С французского языка это слово переводится как «охлажденный в колотом льду». Впервые этот летний напиток был создан 7 октября 1957 года.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории»