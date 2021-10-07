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Избиение в столичном метро как повод усилить ответственность за хулиганство
Общество
Избиение в столичном метро как повод усилить ответственность за хулиганство
pixabay.com  / 

Уроженцы Дагестана Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков арестованы в Черемушкинском суде Москвы до 5 декабря. Глава СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Напомним, 25-летний москвич Роман Ковалев вечером 4 октября был избит в вагоне метро тремя гостями столицы за то, что попросил их прекратить сквернословить и приставать к женщинам. Позже пострадавший мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Почему уроженцы Дагестана все чаще фигурируют в криминальных сводках по всей России? Нужно ли усилить ответственность за хулиганство в общественных местах? Почему побои не считаются в России серьезным преступлением и нужно ждать тяжких последствий? Не пора ли разрешить законопослушным гражданам ношение короткоствольного огнестрельного оружия для самообороны? 

На эти и другие вопросы в прямом эфире медиацентра «Патриот» ответят политики и эксперты.

Прямой эфир состоится в четверг, 7 октября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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