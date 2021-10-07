Агентство Argus: дорогая нефть может подтолкнуть мир к использованию мазута

Москва, 7 октября. Природный газ еще не удерживал столь длительное время рекордные позиции по сравнению с нефтью, считают специалисты международного агентства.

Стоимость голубого топлива впервые с 2014 года превышает цены на черное золото, если брать для сравнения эквивалент. Соответствующее расхождение зафиксировано в Северо-Восточной Азии, где газ обогнал нефтяной паритет (условный баррель нефтяного топлива, который содержит 5,8 млн БТЕ) в июле 2021 года.

Новый тренд примечателен тем, что зимой 2014 года газ стоил дороже нефти всего 37 дней в период с января по февраль. Ситуация нынешнего года показывает лидерство энергоносителя уже в течение 62 торговых дней.

Европейский ценник на газ, который демонстрируется в рамках нидерландского хаба TTF, также выходит на рекордные отметки. Он обошел нефтяной паритет первый раз за последние 10 лет.

Эксперты агентства прогнозируют, что при сохранении текущей тенденции, основные игроки начнут наращивать потребление не только более дешевого угля, как альтернативы, но и увеличат использование мазута, даже несмотря на его негативное влияние на экологию. Повышенная эксплуатация мазута уже стартовала в Южной Корее, Пакистане, Тайване и Бангладеше. Европейские потребители имеют хороший мазутный потенциал во Франции, Германии, а также в Турции и Швеции. Резервы региона находятся в Италии.

Естественно, что активизировавшийся спрос на мазут уже подогрел рынок. Аналитики указывают, что стоимость топлива увеличилась с начала этого года на 42%.