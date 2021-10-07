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Почему в России растет смертность в автоавариях, обсудят в медиацентре «Патриот»
Общество
Почему в России растет смертность в автоавариях, обсудят в медиацентре «Патриот»
Prt Scr vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Более 220 тыс. человек погибли, свыше 2 млн ранены за последние десять лет в России в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии министерства, участники которой обсудили ход реализации задач, предусмотренных федеральным проектом «Безопасность дорожного движения».

«В минувшем году на треть увеличилось количество погибших в авариях с участием легковых такси, в январе-августе нынешнего года почти на 13% возросла смертность детей. Больше погибло и ранено людей по вине водителей автобусов, а также в ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Уважаемые коллеги, речь идет о жизни и здоровье наших граждан!» — процитировал министра портал «МВД медиа».

Почему МВД и законодатели так долго вносят правки в правила дорожного движения? Почему во всем мире падает смертность в ДТП, а в России растет? Как нарушители ПДД умудряются годами не оплачивать сотни или даже тысячи штрафов? Когда за нарушения правил начнут штрафовать пешеходов и самокатчиков?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит депутат петербургского ЗакСа, руководитель Санкт-Петербургского отделения межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Алексей Цивилев.

Брифинг пройдет в четверг, 7 октября, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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