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Доллар и евро незначительно укрепились к рублю в начале торгового дня

  /   Обновлено: 07 октября 2021 09:20
Экономика
Доллар и евро незначительно укрепились к рублю в начале торгового дня
pixabay.com/ru

Москва, 7 октября. Биржевые курсы доллара и евро незначительно меняются по отношению к рублю в ходе открытия сессии Московской биржи, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара в начале дня составила 72,41 рубля, что на 2,25 копейки выше, чем на момент окончания предыдущих торгов. Евро подорожал на 0,25 копейки, до 83,65 рубля.

Текущая динамика валютных торгов связана с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков. Поддержку российской валюте оказывает возобновившийся спрос на рисковые активы. Однако снижение котировок нефти, наоборот, давит на рубль. Цены на сырье остаются высокими, в частности, Brent, торгуется выше 80 долларов за баррель, но на биржах наблюдается отрицательная динамика.

В то же время аналитики обеспокоены влиянием на рубль эпидемиологической ситуации. По прогнозам экономистов, актуальным диапазоном для курса доллара в ближайшее время является 72,5-74,5 рубля.

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