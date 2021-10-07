Необычную методику воспитания школьников обсудят в медиацентре «Патриот»

Проект «Киноуроки в школах России» находит все больше последователей в разных регионах страны, а этой осенью он начал действовать и в Луганской Народной Республике. Его цель — создание детских короткометражных и полнометражных фильмов воспитательного характера.

По словам руководителя проекта Виктора Меркулова, главной задачей команды организаторов стала популяризация лучших человеческих качеств с помощью искусства, а действенный метод в этом направлении — кино.

Как воспитать честных, порядочных и ответственных граждан страны?

Почему в российских школах до сих пор много насилия и буллинга?

Что хорошего можно взять из советской системы воспитания?

Какое грандиозное мероприятие запланировано на 12 октября, в рамках которого о проекте «Киноуроки» расскажут представителям 41 000 домов культуры регионов РФ?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответят:

Виктор Меркулов , руководитель проекта «Киноуроки в школах России»;

, руководитель проекта «Киноуроки в школах России»; Наталия Родионова, руководитель научного отдела проекта «Киноуроки в школах России».

Пресс-конференция состоится в четверг, 7 октября, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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