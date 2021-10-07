Фридман и Хан прокомментировали ФАН скандал с «Досье Пандоры» и проект «Бабий Яр»

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Герман Хан, владельцы холдинга «Альфа-групп», прокомментировали корреспонденту ФАН недавний скандал вокруг «Досье Пандоры» — утечки документов 14 компаний-регистраторов из офшорных зон. Бизнесмены также рассказали, намерены ли они инвестировать в нынешнюю Украину, и дали оценку проекту мемориального комплекса «Бабий Яр». Корреспондент ФАН передает из Киева.

Вообще-то такие люди, как Михаил Фридман и Герман Хан, не разговаривают с журналистами. Более того, они их избегают — представители СМИ, как правило, задают им неудобные и каверзные вопросы. Но в данном случае обстоятельства сложились крайне благоприятно — российские «акулы бизнеса» приехали в считающийся недружественным к россиянам город, у них выдалась свободная минутка.

На вопрос, стали бы они сейчас вкладывать инвестиции в украинские проекты, Фридман и Хан сообщили, что они их и так уже сюда вкладывают.

«У нас здесь есть целая сеть филиалов «Альфа-банка», также мы являемся акционерами сотовой компании «Киевстар». Наконец, мы владеем пакетом акций предприятия, которое выпускает минеральные воды «Миргородская», «Моршинская» и т. д.», — сообщил Фридман.

При этом бизнесмены отметили, что вряд ли бы стали вести на Украине бизнес «с нуля» и точно не стали бы вкладываться в девелоперские проекты. О причинах такого нежелания миллиардеры умолчали. Кроме того, они прокомментировали недавний скандал вокруг «Досье Пандоры» — утечки около 12 миллионов файлов, которые пролили свет на предполагаемые финансовые махинации нескольких сотен бизнесменов и чиновников по всему миру, в том числе на Украине.

Так, в досье сказано, что у президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, предположительно, есть действующие офшоры в Белизе и на Британских Виргинских островах, через которые проходят десятки миллионов долларов. Это вызвало в Киеве большой скандал, а многие избиратели Зеленского заявили, что он практически ничем не отличается от своего предшественника — экс-президента страны Петра Порошенко.

«Честно говоря, мы не очень в курсе того, какой резонанс вызвала эта история на Украине. То, что мы прочитали об офшорах, связанных с местным руководством, — это весьма поверхностная информация», — дипломатично сообщил Михаил Фридман.

Как человек, который приехал в гости, он отчаянно старался не обижать хозяев. Фридман помнил, что в ответ на любое неосторожное слово эти самые хозяева могут сильно «обидеть» его бизнес.

«Это уже далеко не первый слив такого масштаба. И предсказать, какие будут последствия этого скандала, пока очень сложно», — сообщил Фридман.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Также владельцы «Альфа-групп» прокомментировали ход реализации проекта мемориального комплекса «Бабий Яр» в Киеве. Несмотря на финансирование с их стороны, он уже пять лет буксует и при этом сталкивается с активным противодействием местных националистов во главе с Петром Порошенко.

«Знаете, мы это воспринимаем как нормальную политическую борьбу. Нам не кажется, что кто-то здесь выступает против самой идеи проекта. При этом за 30 лет независимости Украины для увековечения памяти жертв Бабьего Яра было сделано очень немного, и мы постарались сдвинуть это дело с мертвой точки. А тот факт, что проект мемориала получил такое большое освещение на Украине и стал темой для дискуссии, — очень хорошо. Мы уверены, что на данной стадии мемориал уже в любом случае состоится, какое бы сопротивление со стороны определенных сил он ни испытывал. Это очень важно для нас: и как для евреев, и как для уроженцев Киева. Думаем, что это не менее важно для самих киевлян и украинцев в целом», — сообщили Михаил Фридман и Герман Хан.

Напомним, 6 октября в Киеве прошла официальная церемония памяти жертв Бабьего Яра — место, где немецкие фашисты и их пособники в период нацистской оккупации Украины (1941–1944) расстреляли от 50 до 70 тысяч советских граждан, подавляющее большинство которых были евреями. В мероприятии приняли участие президенты Израиля, Украины и Германии, а также десятки бизнесменов из разных стран мира. В ходе церемонии были открыты архитектурные сооружения «Расстрелянные колонны» и «Кристаллическая стена плача».