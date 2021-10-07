Вице-адмирал Борисов объяснил, зачем Запад вспомнил о Навальном на фоне топливного кризиса

Обычно показательный шум устраивают для того, чтобы отвлечь людей от чего-то важного, например, от падения уровня жизни. Об этом ФАН рассказали эксперты по химическому оружию вице-адмирал Тенгиз Борисов и бывший член комиссии ООН Игорь Никулин, комментируя сообщение о том, что США и еще 44 страны по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России вопросы, касающиеся истории с якобы отравленным Алексеем Навальным.

Госдепартамент заявил, что Конвенция о запрещении химического оружия предписывает Москве предоставить ответ в течение десяти дней.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин высказал мнение, что разговор об «отравлении» блогера Навального, который сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы за совершенное им уголовное преступление, не имеет оснований.

«Пока никаких доказательств того, что господин Навальный был отравлен боевым ядом, я не видел, как не видел этого никто из российских специалистов. Наоборот, есть много вопросов к нашим западным оппонентам, утверждающим, что событие якобы имело место. Самые простые из них: если на Навального оказали воздействие «Новичком», почему он жив? Почему во время применения этого страшного химического оружия не пострадали тысячи людей вокруг? Никто не пострадал. Фторфосфорорганические вещества нервнопаралитического действия убивают. Этого не случилось», — подчеркнул Никулин.

Собеседник ФАН предположил, чтобы сфабриковать следы яда, заинтересованные в скандале лица могли воздействовать на Навального одним из компонентов, который входит в состав отравляющего вещества. Он добавил, если подобное случилось, то, скорее всего, это произошло за пределами России, например, в Германии — прямо в клинике, так как это было бы удобно и безопасно.

«Как правило, современное химическое оружие имеет бинарный тип: оно состоит из двух компонентов, которые представляют опасность после смешивания, и не действуют как боевое отравляющее вещество по отдельности. Это связано с необходимостью безопасного хранения и транспортировки оружия. Такие боеприпасы можно хранить десятилетиями», — сообщил военный специалист.

ФБА «Экономика сегодня» /

Никулин высказал мнение, что люди, участвующие в громких скандалах, долго не живут, так как организаторы провокаций устраняют свидетелей. Он заметил, что не уверен в том, что Сергей Скрипаль, ставший сотрудником британской разведки, до сих пор жив.

«Перебежчик и изменник Родине, которого вместе с дочкой западные спецслужбы представили как «жертв неудачного покушения КГБ», после отработки отведенной им хозяевами роли в Солсбери больше нигде не появлялся. С ним и его семьей в Великобритании могли сделать что угодно. За Алексея Навального можно только порадоваться, ведь сейчас его хорошо охраняют, поэтому его здоровье и жизнь в безопасности», — поделился мыслями Игорь Никулин.

Экс-представитель ООН допустил, что запрос коллективного Запада в адрес России по Навальному от имени ОЗХО — не что иное, как акция политического пиара, которая должна отвлечь общественное внимание от провала США в Афганистане и экономических трудностей в странах Евросоюза.

Вице-адмирал в запасе, профессор, член РАЕН Тенгиз Борисов напомнил о русской пословице «Держи вора!» — так обычно кричит сам вор.

«Я не эксперт по ядам, однако имею большой опыт по утилизации химического оружия. В мире существуют вещества более опасные, чем «Новичок», более эффективные способы ликвидации, чем отравление боевым веществом. Полагаю, если бы спецслужбы какой-либо страны хотели отравить Навального или кого-то еще, то с большой долей вероятности задача была бы выполнена. Наше государство не станет опускаться до того, чтобы убивать оппозиционеров. Эта история — полнейший бред и исключительно политическая провокация, придуманная противниками России», — заявил эксперт по химическому оружию.

Военный моряк заметил, нередко те, у кого идут дела плохо, стараются найти «внешнего врага», который «виноват» абсолютно во всем, и информационным шумом отвлечь людей от собственных неудач. Он напомнил об энергетическом кризисе, разразившемся в Европе, а также внутриполитических проблемах в США и странах ЕС. По мнению профессора, вопросы ОЗХО, направленные Москве, должны отвлечь англичан от того, что на заправках нет бензина, немцев — от холодных домашних батарей, а прибалтийцев — от роста цен на продукты и необходимости кормить беженцев.

Ранее ФАН рассказал, как «Досье Пандоры» компрометирует союзников США, но отвлекает внимание общественности.