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Анжелика Варум поделилась тяжелыми переживаниями из-за измен Леонида Агутина

  /   Обновлено: 07 октября 2021 08:50
Шоу-бизнес
Анжелика Варум поделилась тяжелыми переживаниями из-за измен Леонида Агутина
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 7 октября. Артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже 24 года, однако десять лет назад певец был замечен за поцелуями с другой женщиной, из-за чего пара чуть не распалась.

Варум призналась, что это было тяжелое испытание, однако она смогла пересмотреть свои приоритеты и обнаружила, что поменяла свое отношение к предательству. Несмотря ни на что, она не хотела бы вычеркивать из общей биографии даже интрижки супруга, потому что певица «с ними росла».

«Когда впервые передо мной встал вопрос, могу ли я дальше идти по жизни одна, я поняла, что даже физически это доставляет боль», — сказала она.

По словам артистки, такое отношение к предполагаемому разводу стало для нее самым большим открытием. До определенного момента ей казалось, что в любой момент она может собрать чемодан и сказать: «Всем спасибо. Все свободны».

Отчасти такая перемена связана с долгим сроком семейной жизни. По словам Варум, когда пара вместе лет 10-15, то отношение к человеку, который находится рядом, меняется. И те моменты, которые были в приоритете раньше — тоже меняются. Вопрос лишь в том, удастся ли приспособиться к новой, изменившейся ипостаси.

Недавно Анжелика Варум в недавнем интервью блогеру Ирине Шихман призналась, что ее отец страдал от алкоголизма. Отец звезды 90-х скончался в Майами в 2014 году, и главной поддержкой в этот тяжелый период для певицы стал муж и мама.

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