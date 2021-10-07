Польша попросила ЕК расследовать признаки манипуляций на рынке газа

Варшава, 7 октября. Замминистра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский обратился к Еврокомиссии с просьбой расследовать признаки манипулирования европейским рынком газа.

За последний год цена на газ возросла в десять раз, отметил польский чиновник на заседании министров стран ЕС по окружающей среде. Не в последнюю очередь на это повлияли «манипуляции на рынке» со стороны «доминирующего поставщика газа», считает Гуибоурге-Четвертыньский.

«Несмотря на призывы увеличить поставки, существующие трубопроводы через Украину и Польшу остаются в значительной степени неиспользованными», — заявил замминистра, отметив, что хранилища «Газпрома» в середине сентября оставались заполненными на четверть от среднего по Европе уровня.

Это Гуибоурге-Четвертыньский назвал «явными признаками манипуляции рынком». Он призвал Еврокомиссию провести расследование «несправедливого поведения на рынке» и подчеркнул, что злоупотреблять своим доминирующим положением не может ни одна газодобывающая компания.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что рыночные условия оказали существенное влияние на ситуацию с энергоресурсами. Он напомнил, что спрос на энергоресурсы достиг максимальных за последние 25 лет показателей.