Лондон, 7 октября. Рекордные цены на газ нанесли удар и по США и могут распространиться на весь мир. При этом ОПЕК отказала Вашингтону в помощи.

В объединении заявили, что будут придерживаться сформулированного этим летом плана по постепенному увеличению нефтедобычи. Читатели британского издания Daily Express обсудили эту ситуацию.

«Нашим политикам надо повзрослеть и сказать «зеленому» лобби, чтобы оно заткнулось. А потом надо начать добычу угля и снова его использовать», — подчеркнул OrinocoFlo.

Пользователь Tockhq считает, что Великобритании нужно заниматься развитием зеленой энергетики и созданием малых атомных реакторов. Однако эти планы будут реализованы не ранее 2050 года.

«Не ОПЕК и не русские являются причиной этой проблемы. Это наше собственное бесхребетное правительство нарушило обещание использовать фантастические запасы газа, лежащие у нас под ногами, когда пустилось наутек от экотолпы, выступающей против добычи методом гидроразрыва», — отметил Rob5431.

Читатель Petro напомнил, что президент США Джо Байден сам был против строительства газопровода и остановил буровые работы. Теперь же он просит российского лидера Владимира Путина о помощи, забыл о прошлых оскорблениях.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин спасает Евросоюз своим обещанием рекордных поставок газа.