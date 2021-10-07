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Читатели Daily Express высмеяли Запад из-за ситуации с газовым кризисом

  /   Обновлено: 07 октября 2021 08:43
Политика
Читатели Daily Express высмеяли Запад из-за ситуации с газовым кризисом
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 7 октября. Рекордные цены на газ нанесли удар и по США и могут распространиться на весь мир. При этом ОПЕК отказала Вашингтону в помощи.

В объединении заявили, что будут придерживаться сформулированного этим летом плана по постепенному увеличению нефтедобычи. Читатели британского издания Daily Express обсудили эту ситуацию.

«Нашим политикам надо повзрослеть и сказать «зеленому» лобби, чтобы оно заткнулось. А потом надо начать добычу угля и снова его использовать», — подчеркнул OrinocoFlo.

Пользователь Tockhq считает, что Великобритании нужно заниматься развитием зеленой энергетики и созданием малых атомных реакторов. Однако эти планы будут реализованы не ранее 2050 года.

«Не ОПЕК и не русские являются причиной этой проблемы. Это наше собственное бесхребетное правительство нарушило обещание использовать фантастические запасы газа, лежащие у нас под ногами, когда пустилось наутек от экотолпы, выступающей против добычи методом гидроразрыва», — отметил Rob5431.

Читатель Petro напомнил, что президент США Джо Байден сам был против строительства газопровода и остановил буровые работы. Теперь же он просит российского лидера Владимира Путина о помощи, забыл о прошлых оскорблениях.

Ранее американское издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин спасает Евросоюз своим обещанием рекордных поставок газа.

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