Посетителей с ПЦР-тестами перестанут пускать в COVID-free зоны на Урале

Екатеринбург, 7 октября. Доступ в свободные от COVID-19 зоны в Свердловской области получат только вакцинированные или перенесшие коронавирус в последние полгода граждане, сообщил в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, правительство Свердловской области рассматривает возможность введения ограничений в местах общественного питания, концертных залах, музеях, тренажерных залах, санаториях и других зонах с массовым скоплением людей.

При посещении таких мест гражданину придется предъявить паспорт и QR-код с портала «Госуслуги» с информацией о перенесенном коронавирусе или о сертификате вакцинации. Справки об отрицательном ПЦР-тесте больше приниматься не будут.

«Отрицательные результаты тестов ПЦР (при отсутствии информации о вакцинации или перенесенном недавно заболевании) не являются основанием для посещения таких зон», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора Воронежской области Игорь Механтьев подписал постановление о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда категорий граждан. Первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции необходимо будет получить работникам сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, социального обслуживания, водители общественного транспорта, сотрудники культурных организаций и сферы торговли.