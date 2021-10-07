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Пользователи соцсетей обсудили «Досье Пандоры»
Общество
Пользователи соцсетей обсудили «Досье Пандоры»
pixabay.com

Рим, 7 октября. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры», где говорится о связи мировых лидеров с офшорами. Итальянские пользователи соцсетей обсудили возникший скандал.

Представители организации назвали свое расследование самым масштабным разоблачением. Реакцию интернет-пользователей опубликовало издание Regnum.

«Как всегда, нет американских политиков… Кто знает, как выходят эти блестящие расследования», — задался вопросом Зауро Д.

Лука Н. уверен, что если в Сеть попадут документы Ватикана, то будет еще более громкий скандал. Он будет справедливым, ведь в него попадут многие лидеры стран.

«Странно, что нет ни одного итальянца», — добавил Диего Б.

Джузеппе Р. считает, что после панамских документов «Досье Пандоры» уже не удивляет Тем более, что это никак не повлияет на ситуацию. Фигуранты списка не лишатся своих денег, их не посадят в тюрьму. Так мировые лидеры показывают, что могут делать все, что им придет на ум.

Ранее стало известно, что оппозиционные депутаты Чили планируют объявить импичмент президенту Себастьяну Пиньере из-за подозрений в коррупции после публикации «Досье Пандоры».

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