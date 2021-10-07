Киев, 7 октября. Депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о стоимости газа, к которым пришли президент России Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.

Украинская экономика и население могли бы остаться в выигрыше от реализации такого предложения, но президент Украины Владимир Зеленский отверг их. Об этом Кузьмин заявил на телеканале «Первый независимый».

«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня — почти 1900 долларов. <…> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», — сказал он.

Однако Киев отказался реализовывать эти соглашения, так как договоренности были достигнуты Медведчуком, а не Зеленским. По словам Кузьмина, современной власти Украины все равно на судьбу страны и граждан.

Ранее Киев обозначил ряд условий для проведения переговоров Зеленского с Путиным. Украинский президент будет готов обсуждать предложенную российской стороной повестку дня, как только из двухсторонних украинско-российских отношений пропадут такие фундаментальные вопросы, как «оккупация» РФ части территории Украины или «содержание в заложниках украинских граждан».