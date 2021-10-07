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Зима оказалась самым продуктивным сезоном для работы у россиян
Общество
Зима оказалась самым продуктивным сезоном для работы у россиян
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 7 октября. Зима оказалась самым продуктивным сезоном для работы у сотрудников российских компаний, наиболее эффективны работники во вторник, следует из результатов опроса, который провел сервис по поиску работы Superjob.

В исследовании участвовали 1600 экономически активных жителей России из всех округов страны. Опрос проводился с 28 сентября по 4 октября 2021 года.

«Чаще всего россияне признаются, что наиболее эффективно работают зимой (22%). Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов», — цитирует авторов исследования ТАСС.

Наименее продуктивным сезоном оказалось лето. Лишь 13% респондентов сообщили, что их работе способствуют теплые дни. Свою продуктивность в разное время года затруднились оценить 35% участников опроса.

Среди работающих по пятидневному графику респондент 21% назвал своим самым продуктивным днем вторник, по средам наиболее эффективны 15% участников опроса, по понедельникам — 12% опрошенных. По четвергам и пятницам лучше всего работают 9% и 8% россиян соответственно.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что каждый пятый работник в России лгал ради получения отгула на работе. Подделывали больничные листы лишь 3% участников опроса.

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