Киев, 7 октября. Офшорный скандал вокруг президента Украины Владимира Зеленского показал, что нынешняя власть обманула избирателей, и это начало краха для главы государства. Об этом пишет издание «Еспресо».

Имя Зеленского оказалось в списке рядом с самыми крупными коррупционерами мира. Теперь мировые СМИ будут обсуждать сделки украинского президента и его окружения.

«Об офшорах Зеленского, о тех самых 40 миллионах Коломойского, говорили еще до избрания популярного телевизионного комика президентом Украины. Об этом говорил даже конкурент Зеленского Петр Порошенко на тех самых дебатах», — отметил публицист Виталий Портников.

Он добавил, что нынешний глава государства предпочел игнорировать эти выпады. Однако теперь в Сети оказались доказательства, игнорировать которые нельзя.

«И да, это начало краха. Который к тому же обернется этой зимой крахом социальной сферы. И который будет сопровождаться крахом доверия к Украине на международной арене», — подчеркнул автор.

Он уверен, что после ухода Зеленского следующему поколению правительства придется восстанавливать государство с фундамента. Все это Украина уже проходила после правительства другого режима олигархов.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что офшорный скандал с Зеленским играет Москве на руку.