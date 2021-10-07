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Еспресо: «Досье Пандоры» станет началом краха Зеленского
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Еспресо: «Досье Пандоры» станет началом краха Зеленского

  /   Обновлено: 07 октября 2021 08:21
Политика
Еспресо: «Досье Пандоры» станет началом краха Зеленского
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 7 октября. Офшорный скандал вокруг президента Украины Владимира Зеленского показал, что нынешняя власть обманула избирателей, и это начало краха для главы государства. Об этом пишет издание «Еспресо».

Имя Зеленского оказалось в списке рядом с самыми крупными коррупционерами мира. Теперь мировые СМИ будут обсуждать сделки украинского президента и его окружения.

«Об офшорах Зеленского, о тех самых 40 миллионах Коломойского, говорили еще до избрания популярного телевизионного комика президентом Украины. Об этом говорил даже конкурент Зеленского Петр Порошенко на тех самых дебатах», — отметил публицист Виталий Портников.

Он добавил, что нынешний глава государства предпочел игнорировать эти выпады. Однако теперь в Сети оказались доказательства, игнорировать которые нельзя.

«И да, это начало краха. Который к тому же обернется этой зимой крахом социальной сферы. И который будет сопровождаться крахом доверия к Украине на международной арене», — подчеркнул автор.

Он уверен, что после ухода Зеленского следующему поколению правительства придется восстанавливать государство с фундамента. Все это Украина уже проходила после правительства другого режима олигархов.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что офшорный скандал с Зеленским играет Москве на руку.

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украина зеленский досье пандоры
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