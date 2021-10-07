Сечин предложил выделить Евросоюзу 10 млрд куб. газа из резервов «Роснефти»

Москва, 7 октября. Разрешение от российских властей на экспорт газа в ЕС «Роснефтью» позволит стабилизировать газовый рынок и наполнить бюджет доходами.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил экспортировать в Евросоюз 10 млрд кубометров газа из ресурсов компании. Об этом он заявил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания.

«Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 миллиардов метров кубических газа из ресурсов «Роснефти». Такое поручение правительству вы уже давали — его реализация сейчас имеет серьезную актуальность», — сказал он.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Евросоюзе может превысить 2,5 тыс. долларов. В среду, 6 октября, в Европе цена фьючерсов обновила исторический максимум, достигнув отметки в 1,9 тыс. долларов за куб. метр. Это может означать ускорение инфляции в Евросоюзе, рост издержек для бизнеса и снижение спроса на газ.