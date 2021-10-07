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Политолог Ищенко: Великобритания решила, что ей выгоднее без ЕС
Политика
Политолог Ищенко: Великобритания решила, что ей выгоднее без ЕС
pixabay.com

Москва, 7 октября. Правительство Великобритании решило, что выход из Европейского Союза более выгоден, чем нахождение в нем. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» президент Центра системного анализа и прогнозирования подчеркнул, что Англия изначально попала в ЕС со скрипом. В этой стране преобладают националистические настроения, у которых свои взгляды на политику.

«Когда создавалось евро, они оставили у себя фунт. Они, в принципе, свысока посматривают на всех прочих европейцев. Они говорят: «Ну, это там, на континенте, а у нас все по-другому». Кроме того, Британия себя совершенно справедливо считает метрополией Соединенных Штатов. Вот эти молодые, ранние, наглые... Они еще, конечно, попрыгают, но должны дедушек бритов вспомнить, прийти к ним учиться», — отметил Ищенко.

Он добавил, что Великобритания имеет свое содружество. В него входят Канада, Австралия, Новая Зеландия. То есть, развитые государства. Поэтому выход из ЕС — это не какой-то неожиданный шаг.

Ранее политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что членство Украины и Грузии в НАТО толкнет Европу к гонке вооружений.

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Все новости / Политика / Политолог Ищенко: Великобритания решила, что ей выгоднее без ЕС
Brexit великобритания евросоюз ищенко
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