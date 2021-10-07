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Экс-начальника отдела авиакомпании «Якутия» обвинили в получении взятки

  /   Обновлено: 07 октября 2021 08:03
Общество
Экс-начальника отдела авиакомпании «Якутия» обвинили в получении взятки
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Якутск, 7 октября. Бывший глава отдела организации сервиса пассажиров авиакомпании «Якутия» подозревается в десяти преступлениях. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Экс-сотрудника обвиняют в получении взятки в размере более четырех миллионов рублей. По версии следствия, он с января 2016 года до марта 2020 года получил от нескольких коммерческих компаний взятки. В обмен на это бывший глава отдела должен был помогать с заключением договоров на предоставление бортового питания, посуды и другого.

Кроме этого, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за содействие в выигрыше в конкурсах и первоочередной оплате счетов контрагентов по предоставленным ему договорам. Дело будет рассмотрено в городском суде Якутска.

Ранее бывший руководитель отдела материально-технического снабжения дома ребенка в Перми попалась на крупной взятке в размере около 200 тыс. рублей.

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