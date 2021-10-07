Тимоти Далтон стал самым популярным исполнителем роли Джеймса Бонда

Лос-Анджелес, 7 октября. Валлийский актер Тимоти Далтон исполнил роль Джеймса Бонда лишь в двух фильмах в 1987 и 1989 годах, однако больше остальных запомнился поклонникам бондианы.

За бесчисленное количество ремейков роль Агента 007 успели исполнить множество актеров. Считалось, что большинство отдают свои голоса за классического Бонда в роли Шонна Коннери, либо за самого «молодого» шпиона в роли Дэниэла Крейга, однако оба уступили свое место Тимоти Далтону. Исследования проводились на основе данных портала IMDb, передает Screen Rant.

По результатам опросов, Далтон получил 7,3 балла из 10 возможных. На 0,1 балла отстал от него Дэниэл Крейг. Шон Коннери же занял третью строчку с результатом 6,9 балла. Далее расположились Пирс Броснан и Роджер Мур с одинаковым показателем в 6,6 балла, а последнее место досталось Джорджу Лэзенби, набравшему 6,1 балла.

Готовящийся окончательно распрощаться с образом агента Джеймса Бонда Дэниэл Крэйг недавно удостоился собственной звезды на «Аллее славы». Об этом сообщила голливудский продюсер Ана Мартинес.