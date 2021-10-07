Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 08:52
08:50
Шоу-бизнес
Анжелика Варум поделилась тяжелыми переживаниями из-за измен Леонида Агутина
08:50
Политика
Польша попросила ЕК расследовать признаки манипуляций на рынке газа
08:43
Политика
Читатели Daily Express высмеяли Запад из-за ситуации с газовым кризисом
08:43
Общество
Жителей Новосибирска в очередной раз настиг неприятный запах в городе
08:40
Общество
Посетителей с ПЦР-тестами перестанут пускать в COVID-free зоны на Урале
08:30
Общество
Пользователи соцсетей обсудили «Досье Пандоры»
08:24
Общество
Мясников призвал не употреблять позеленевший картофель
08:23
Политика
Депутат Рады Кузьмин: Зеленский отказался от предложения Путина по стоимости газа
08:22
Общество
Зима оказалась самым продуктивным сезоном для работы у россиян
08:21
Политика
Еспресо: «Досье Пандоры» станет началом краха Зеленского
Все новости

Тимоти Далтон стал самым популярным исполнителем роли Джеймса Бонда

  /   Обновлено: 07 октября 2021 08:02
Общество
Тимоти Далтон стал самым популярным исполнителем роли Джеймса Бонда
wikipedia.org  /  Dalton Fishers / CC-BY-SA-4.0

Лос-Анджелес, 7 октября. Валлийский актер Тимоти Далтон исполнил роль Джеймса Бонда лишь в двух фильмах в 1987 и 1989 годах, однако больше остальных запомнился поклонникам бондианы.

За бесчисленное количество ремейков роль Агента 007 успели исполнить множество актеров. Считалось, что большинство отдают свои голоса за классического Бонда в роли Шонна Коннери, либо за самого «молодого» шпиона в роли Дэниэла Крейга, однако оба уступили свое место Тимоти Далтону. Исследования проводились на основе данных портала IMDb, передает Screen Rant.

По результатам опросов, Далтон получил 7,3 балла из 10 возможных. На 0,1 балла отстал от него Дэниэл Крейг. Шон Коннери же занял третью строчку с результатом 6,9 балла. Далее расположились Пирс Броснан и Роджер Мур с одинаковым показателем в 6,6 балла, а последнее место досталось Джорджу Лэзенби, набравшему 6,1 балла.

Готовящийся окончательно распрощаться с образом агента Джеймса Бонда Дэниэл Крэйг недавно удостоился собственной звезды на «Аллее славы». Об этом сообщила голливудский продюсер Ана Мартинес.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тимоти Далтон стал самым популярным исполнителем роли Джеймса Бонда
фильм джеймс бонд бондиана тимоти далтон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru