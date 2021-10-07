Спрос на полуфабрикаты увеличился в России

Москва, 7 октября. Продажи полуфабрикатов выросли на 1% в России. При этом спрос на творог, яйца и шоколад среди граждан упал в 2021 году. Соответствующее исследование провел онлайн-сервис «СберМаркет».

Россияне стали меньше покупать творог в 2021 году. Доля продаж снизилась с 29% до 21% по сравнению с прошлым годом, доля яиц — 20% до 24%. Спрос на шоколад упал с 20% до 14%, также этот товар опустился с 14 до 20 строчки в списке самых популярных продуктов в России.

Продажи полуфабрикатов увеличились в 2021 году на 1%. Майонез стали покупать чаще на 2%, пельмени и вареники — на 2%. Кроме этого, вырос спрос на хлебобулочные изделия. Некоторые товары сохранили показатели по сравнению с прошлым годом — мороженное, сосиски, вареная колбаса, газированные напитки и соленая рыба.

Недавно гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что рост цен на продукты оказался рекордным за последние 40 лет.