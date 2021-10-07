Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 08:52
08:50
Шоу-бизнес
Анжелика Варум поделилась тяжелыми переживаниями из-за измен Леонида Агутина
08:50
Политика
Польша попросила ЕК расследовать признаки манипуляций на рынке газа
08:43
Политика
Читатели Daily Express высмеяли Запад из-за ситуации с газовым кризисом
08:43
Общество
Жителей Новосибирска в очередной раз настиг неприятный запах в городе
08:40
Общество
Посетителей с ПЦР-тестами перестанут пускать в COVID-free зоны на Урале
08:30
Общество
Пользователи соцсетей обсудили «Досье Пандоры»
08:24
Общество
Мясников призвал не употреблять позеленевший картофель
08:23
Политика
Депутат Рады Кузьмин: Зеленский отказался от предложения Путина по стоимости газа
08:22
Общество
Зима оказалась самым продуктивным сезоном для работы у россиян
08:21
Политика
Еспресо: «Досье Пандоры» станет началом краха Зеленского
Все новости

Спрос на полуфабрикаты увеличился в России
Общество
Спрос на полуфабрикаты увеличился в России
pxhere.com

Москва, 7 октября. Продажи полуфабрикатов выросли на 1% в России. При этом спрос на творог, яйца и шоколад среди граждан упал в 2021 году. Соответствующее исследование провел онлайн-сервис «СберМаркет».

Россияне стали меньше покупать творог в 2021 году. Доля продаж снизилась с 29% до 21% по сравнению с прошлым годом, доля яиц — 20% до 24%. Спрос на шоколад упал с 20% до 14%, также этот товар опустился с 14 до 20 строчки в списке самых популярных продуктов в России.

Продажи полуфабрикатов увеличились в 2021 году на 1%. Майонез стали покупать чаще на 2%, пельмени и вареники — на 2%. Кроме этого, вырос спрос на хлебобулочные изделия. Некоторые товары сохранили показатели по сравнению с прошлым годом — мороженное, сосиски, вареная колбаса, газированные напитки и соленая рыба.

Недавно гендиректор агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что рост цен на продукты оказался рекордным за последние 40 лет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спрос на полуфабрикаты увеличился в России
продукты спрос полуфабрикаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru