Рой беспилотников предложили использовать для борьбы с десантом США

Москва, 7 октября. Российские военные ученые предложили использовать авиацию и рой малых ударных беспилотников для защиты от потенциальных морских десантов США, говорится в издаваемом Военным учебно-научным центром ВВС журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

Авторы концепции предложили еще в море наносить удар по загоризонтному (с дальностью высадки 30-50 миль от берега) десанту США большим числом дронов малого класса. После получения целеуказания беспилотные летательные аппараты (БПЛА)​ должны атаковать противника боеприпасами малого калибра, противотранспортными и противопехотными минами, подсвечивать десантные корабли радиомаяками для пилотируемых боевых авиационных комплексов, подчеркивают ученые.

Активные встречные действия дадут возможность развернуть огневые средства Сухопутных войск на берегу и сорвать планы противника, считают авторы.​ Ученые отмечают, что использование в таких противодесантных операциях БПЛА малого класса наиболее целесообразно, так как они обладают малой заметностью для разведывательных средств.

«Малоразмерные цели представляют определенные трудности при их уничтожении различными средствами ПВО», — говорится в материале.

Кроме того, низкая стоимость позволит производить большое количество беспилотников. Это усилит боевые возможности военных подразделений и усложнит их уничтожение, подчеркивают военные ученые.

Ранее заслуженный летчик-испытатель Евгений Фролов заявил, что новейший российский авиационный комплекс С-70 «Охотник» не будет пилотироваться во время миссий. Оборудование для ручного управления имеется на борту тяжелого БПЛА С-70 «Охотник» только на срок проведения государственной программы испытаний, объяснил пилот.