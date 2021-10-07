Средний чек покупки в аптеке увеличился до 600 рублей в России

Москва, 7 октября. Текущий год для россиян обернулся увеличением трат на лекарства, которые заняли шестую строчку в статьях расходов граждан, выяснили эксперты РГС Банка.

Специалисты проанализировали расходы по дебетовым картам среди 200 тысяч человек и выяснили, что траты на собственное здоровье стали значительной частью бюджета большинства жителей страны. Так, средний чек в аптеке теперь составляет 600 рублей.

«В пятерке лидеров — расходы на продукты питания (38% транзакций), авто (15%), хозяйственные и строительные товары (13%), электронику (8%) и одежду (7%)», — передаёт результаты исследования ТАСС.

Стабильными остались траты на консультации врачей. Наиболее популярным пунктом в этой категории стала оплата услуг в приложении телемедицины. На это россияне тратят в среднем 2200 рублей. Второе место досталось услугам стоматологов со средним чеком в 5200 рублей.

Также подорожать могут и сигареты. Цена на них может вырасти до 140-145 рублей за пачку во втором полугодии 2021 года с 135,8 рубля в первой половине, считают аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru.