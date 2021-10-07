Почти 90% офисных работников страдают от недосыпа и хронической усталости

Москва, 7 октября. Заболевания нервной системы есть у 88% офисных работников в России. Всего 2% опрошенных ничем не болеют. Об этом информирует исследование компании «Альфастрахование».

Чаще всего офисных работников беспокоят усталость, сонливость, нарушение сна, головные боли и остеохондроз. Также распространены сердечно-сосудистые (61%) и эндокринные заболевания (55%), передает ТАСС.

«Еще 54% респондентов сообщили, что страдают от проблем с пищеварением, а также с дыхательной (53%) и мочеполовой системами (51%)», - отметили специалисты.

Недавно психолог Богданова создала инструкцию, как подготовиться к конференции в удаленном формате. Одно из главных правил — заранее проверить исправность всех устройств, особенно микрофона, который может случайно озвучить для всех участников информацию, не предназначенную для чужих ушей. Психолог также советует непременно убрать из кадра посторонние предметы и предметы обихода.