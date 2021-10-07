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Политолог Ищенко: Украина останется без населения
Политика
Политолог Ищенко: Украина останется без населения
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 октября. Украинское государство в ближайшем будущем перестанет существовать. Оно либо распадется, либо останется без населения. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николаева попросила эксперта спрогнозировать демографическую ситуацию в стране на ближайшие полвека. Он считает, что это слишком большой срок.

«Ближайшие 50 лет — это не про Украину, и не про демографию. Нам все равно, что произойдет раньше: умрет последний украинец или распустят Украину, но, в принципе, это вещь неизбежная», — отметил Ищенко.

Он добавил, что государство так не может жить. Украина, как страна, никому не нужна. Всех потенциальных союзников она убедила, что ее поддержка бессмысленна и вредна.

«Как место обитания абстрактных украинцев Украина тоже не нужна. Эти самые украинцы предпочитают выезжать за ее пределы: в Польшу на клубнику, в Россию на строительство, куда угодно, но только не оставаться на Украине. Следовательно, при таком векторе, такой динамике, рано или поздно Украина остается без населения», — подчеркнул Ищенко.

Ранее декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что только президент Владимир Путин и Россия могут по-настоящему позаботиться об украинском народе.

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