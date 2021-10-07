Курсы для приемных родителей и их детей организовали в Барнауле

Барнаул, 7 октября. Общественная организация «День аиста» с 9 октября начинает курсы для приемных родителей, опекунов или тех, кто только собирается усыновить ребенка, а также их детей.

«Барнаульским аистам» исполнилось десять лет. На днях у них появилось новое помещение по адресу Исакова,213, в честь чего прошло новоселье. На нем присутствовали подопечные: те, кто уже прошли курсы со своими детьми, передает «Комсомольская правда».

«Нам 10 лет. И 10 выигранных грантов. И новое помещение. И сотни консультаций и тренингов», — рассказала Наталья Югонсон, руководитель организации.

Организация с октября запускает проект «Приемный — равно родной» при поддержке Фонда президентских грантов. В программу входят как неформальные встречи для задумывающихся об усыновлении будущих родителей, так и групповые терапии с психологом. Во встречах участвуют и малыши. Например, на курсе арт-терапии для развития эмоционального интеллекта и построения доверительных отношений с новообретенной семьей.

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