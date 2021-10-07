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Автокомпания Lancia планирует вернуть модель Delta

  /   Обновлено: 07 октября 2021 07:52
Технологии
Автокомпания Lancia планирует вернуть модель Delta
pixabay.com

Рим, 7 октября. Итальянская компания Lancia хочет вернуть в производство модель Delta. Серийные версии появятся на рынке в 2026 году. Также они получат электрические силовые установки.

Компания планирует в ближайшие пять лет отказаться от автомобилей с ДВС и полностью перейти на электрокары. Внешний облик нового Lancia Delta будет предназначаться исключительно для электромобилей и гибридных моделей.

Аккумулятор разместится в передней части машины, а электродвигатель встанет на заднюю ось. Такую же систему использует концерн Volkswagen. Delta получит батареи нового поколения. Запас хода электромобиля будет составлять около 700 км.

Недавно южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai представила новый автомобиль с двигателем, который будет работать на водородной топливной основе.

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электромобиль delta Lancia
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