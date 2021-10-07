Сибирская таможня задержала организованную преступную группировку в Барнауле

Барнаул, 7 октября. Сибирская таможня возбудила уголовное дело о нелегальном выводе за рубеж нескольких сотен миллионов рублей организованной преступной группировкой.

Участников банды задержали в Барнауле. По предварительным данным, они зарабатывали путем незаконного вывода валюты с Алтайского края и из Новосибирской области, с 2017 по 2020 годы члены группы перевели из России на зарубежные счета примерно 380 миллионов рублей.

Ради реализации преступных схем злоумышленники зарегистрировали 74 юридических лица, 34 из которых применялись исключительно для вывода денег в другие страны. Подозреваемые уже дали показания, у них была изъята документация, печати и носители информации.

Ранее стало известно, что арест блогера Юрия Хованского продлен до 8 ноября по решению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Молодой петербуржец обвиняется в призывах к террористической деятельности.