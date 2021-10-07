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Байден попросил республиканцев позволить увеличить лимит госдолга США
Экономика
Байден попросил республиканцев позволить увеличить лимит госдолга США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 7 октября. Американский лидер Джозеф Байден призвал республиканскую оппозицию позволить сенату проголосовать за повышение лимита госдолга, чтобы избежать дефолта.

Байден также попросил перестать играть в русскую рулетку с американской экономикой. Американский президент напомнил, что после 18 октября у США могут закончиться деньги. За этим последует подрыв доверия к доллару как мировой резервной валюте, рост стоимости ипотеки и банковских ссуд, приостановка соцвыплат и другие.

«Сегодня в сенате запланировано голосование о повышении долгового лимита. Обычно для этого нужно всего 50 голосов… Наши республиканские друзья в сенате планируют блокировать голосование с использованием процедуры, известной как «филибастеринг"», — сказал Байден.

Госдолг США вряд ли в ближайшем будущем повлияет на доллар. Об этом сообщил ранее специалист по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Финансист отмечает, что в отличие от других стран у США внешний долг номинирован в национальной валюте, что почти исключает дефолт.

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