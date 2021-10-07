Мужчины Козероги, Водолеи и Весы способны зарабатывать деньги лучше остальных знаков

Москва, 7 октября. Астрологи перечислили знаки зодиака мужчин, которые умеют зарабатывать деньги и смогут обеспечить достойную жизнь своим близким. Среди них оказались Козероги, Водолеи и Весы.

Мужчины Козероги всегда знают, как заработать. Покровителем этого знака зодиака является планета Сатурн. Она наделяет Козерогов авторитетностью, дисциплинированностью и логическим мышлением. Благодаря своему трудолюбию этот знака зодиака может хорошо делать деньги.

Водолеи — новаторы и изобретатели. Мужчины этого знака зодиака способны видеть картину мира целиком и умеют превращать свои многочисленные идеи в деньги.

Весы наделены обаянием. Именно это качество помогает представителям этого знака зодиака быть лучшими во всех сферах, в том числе и финансовой. Весы знают, что нужно делать, чтобы получить самое лучшее.

Ранее астрологи перечислили самых расчетливых и экономных знаков зодиака. Среди них оказались Девы, Близнецы и Рыбы.