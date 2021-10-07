Бывший глава Владивостока Веркеенко стал жертвой мошенников в Японии

Владивосток, 7 октября. Бывший мэр Владивостока Виталий Веркеенко, находясь в Японии, попался в лапы телефонных мошенников, которые просили деньги у его знакомых. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По его словам, злоумышленники создали в WhatsApp аккаунт от имени бывшего градоначальника, на котором установили фотографию с семьей Веркеенко. После чего мошенники начали писать знакомым экс-мера с просьбами отправить деньги в Россию.

На своей странице в Instagram бывший глава Владивостока призвал граждан быть внимательными и не попадаться на уловки мошенников. Также он предупредил об опасности выкладывать личные номера телефонов в соцсети.

Ранее специалист по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал о новой схеме мошенничества по телефону. По его словам, злоумышленники стали использовать робота, который звонит жертве и сообщает ей об изменении номера телефона или банковского счета.