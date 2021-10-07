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Трехдневный музыкальный фестиваль Sakhalin Jazz начался в Южно-Сахалинске
Общество
Трехдневный музыкальный фестиваль Sakhalin Jazz начался в Южно-Сахалинске
Фото из личного архива Игоря Бутмана

Южно-Сахалинск, 7 октября. Музыкальный фестиваль Sakhalin Jazz открылся в среду вечером в Южно-Сахалинске. Он пройдет в течение трех дней на сцене киноконцертного зала «Октябрь».

На фестивале выступил саксофонист и народный артист России Игорь Бутман. Также перед зрителями исполнили свои композиции такие музыканты, как гитарист Евгений Побожий и его трио, австралийская певица Фантине и ее группа. В день открытия фестиваля на сцену вышла группа вибрафониста и композитора Иннокентия Иванова Seem For Jazz совместно с Южно-Сахалинским камерным оркестром.

Свой 85-летний юбилей легендарная школа при Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова решила отметить фестивалем «Вундеркинды. Виртуозы. Гении». По словам дирижера и художественного руководителя Сергея Поляничко, идея организовать фестиваль пришла после того, как он провел прямой эфир из стен учебного заведения и получил очень большое количество отзывов от выпускников десятилетки.

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фестиваль джаз бутман
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