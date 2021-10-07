Путин указал на недостатки системы транспортировки газа на Украине

Москва, 7 октября. Давление на украинскую газотранспортную систему можно увеличить, но это опасно из-за изношенного состояния ГТС. Она в любой момент может лопнуть, заявил российский лидер Владимир Путин.

Из-за неудовлетворительного состояния ГТС Украины «Газпрому» выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах. Об этом Путин заявил на совещании по вопросам развития энергетики.

«Можно было бы увеличить действительно поставки по ГТС Украины. Только для «Газпрома» это в убыток», — сказал он.

По словам российского президента, компания ежегодно экономит около 3 млрд долларов ежегодно, работая на новых трубопроводных системах. Новое современное оборудование прокачки и трубы позволяют увеличивать давление, чего нельзя сделать по украинской ГТС.

Ранее сообщалось, что Украина заставит оператора газотранспортной системы (ГТС) передать 1,8 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза Украины». Это позволит стране приобрести нужные для зимовки ресурсы.