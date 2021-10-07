Политолог Ищенко объяснил, когда Донбасс перейдет под контроль ЛДНР

Москва, 7 октября. Весь Донбасс будет под контролем Донецкой и Луганской народных республик после распада Украины. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт сыронизировал, что ЛДНР получат территории, если будет взят Париж. Тогда у республик будут даже дополнительные ненужные земли.

«А так, понятно, что возможно только варианта. Либо боевые действия против Украины, которые должны привести к ее распаду, деструкции. После чего можно говорить о создании нового государства, включение различных территорий в состав различных государств и т. д. Нет уже больше украинского государства, некому на эти территории претендовать», — заявил политолог.

Он добавил, что может быть и другой сценарий. Сначала Украина распадается, а потом можно устанавливать военный и политический контроль над оставшимися территориями. При других вариантах ЛДНР будет в России на правах Крыма.

Ранее представитель делегации РФ на Генассамблее ООН Денис Лозинский заявил, что Украине нужно перестать искать внешних врагов и выполнить Минские соглашения.