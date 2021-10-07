Политолог Ищенко объяснил, почему Японию не взяли в AUKUS

Москва, 7 октября. Военный блок AUKUS сосредоточен на Китае и центральной акватории Тихого океана, а потому США не пригласили Японию. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для «Украина.ру» отметил, что Вашингтон и Токио являются давними союзниками, но не по всем вопросам. Создание партнерства между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией говорит о том, что эти государства сконцентрируются на субрегионах Океании — Полинезии, Меланезии и Микронезии.

«Там мла война между Японией и Соединенными Штатами в 1941-1945 годах. Японо-американская война в составе Второй мировой войны проходила в основном на этих территориях. Кроме того, там они следующий уже блок организовали. Только туда, помимо Соединенных Штатов, Новую Зеландию и Индию включили, если не ошибаюсь. Это тоже показывает смещение в этот южный район. юго-западная часть Тихого океана, восточная часть Индийского океана. Это китайские морские пути, это и американские пути, это международные морские пути», — подчеркнул Ищенко.

Он добавил, что Вашингтон хочет вытеснить Пекин из этого региона. В случае вооруженного конфликта он, конечно, подключит и Токио, и Южную Корею, и прочие страны.

Ранее директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что партнерский военный союз AUKUS дает Австралии доступ к технологиям, которые приближают ее к разработке собственного ядерного оружия.