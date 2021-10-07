Количество жертв подземных толчков в Пакистане возросло до 20

Исламабад, 7 октября. Число жертв землетрясения в провинции Белуджистан на юге Пакистана по меньшей мере составило 20 человек.

Комиссар Харнайского района Сохаил Анвар Хашм сообщил, что среди погибших — шестеро детей. В общей сложности пострадали более 300 человек, информирует местная газета Dawn со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана.

Магнитуда землетрясения составила 5,8. Его эпицентр залегал на глубине десять километров и находился почти в 100 километрах от города Кветта. Землетрясение по интенсивности сотрясений оценивается как «разрушительное».

Ранее сообщалось, что жертвами подземных толчков в Пакистане стали по меньшей мере 15 человек. Число погибших может увеличиться.