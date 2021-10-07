Семикилометровый канатный аэромост построят на Чукотке

Анадырь, 7 октября. Власти Чукотского автономного округа планируют построить канатную дорогу через Анадырский лиман. Подвесной мост свяжет поселок Угольные Копи с окружным центром. Его протяженность составит более семи километров.

Проектные работы по строительству моста начнутся в конце 2021 года. Впервые в России будет использована технология транспортировки пассажиров и грузов по подвесной дороге с использованием двух несущих канатов. Такая система полностью адаптирована к арктическим условиям.

Аэромост начнет работать зимой 2023-2023 годов. Стоимость проекта составит около 2,7 млрд рублей. Сейчас для транспортировки пассажиров в зимнее время используется ледовая переправа. В год Анадырский лиман пересекают более 60 тыс. человек.

Ранее стало известно, что первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке. Ее стоимость оценивается в 9,7 млрд рублей.