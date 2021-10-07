Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 октября 07:22
06:51
Происшествия
Бывший глава Владивостока Веркеенко стал жертвой мошенников в Японии
06:51
Общество
Трехдневный музыкальный фестиваль Sakhalin Jazz начался в Южно-Сахалинске
06:49
Политика
Путин указал на недостатки системы транспортировки газа на Украине
06:47
Политика
Политолог Ищенко объяснил, когда Донбасс перейдет под контроль ЛДНР
06:46
Общество
Диетолог Круглова опровергла миф о вреде хлебных дрожжей для кишечника
06:46
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Японию не взяли в AUKUS
06:44
Происшествия
Количество жертв подземных толчков в Пакистане возросло до 20
06:43
Общество
Диетолог Стукова порекомендовала есть не более пяти граммов соли в день
06:42
Общество
Семикилометровый канатный аэромост построят на Чукотке
06:42
Общество
Первый снег накрыл центральные районы Сахалина
Все новости

Семикилометровый канатный аэромост построят на Чукотке
Общество
Семикилометровый канатный аэромост построят на Чукотке
pixabay.com

Анадырь, 7 октября. Власти Чукотского автономного округа планируют построить канатную дорогу через Анадырский лиман. Подвесной мост свяжет поселок Угольные Копи с окружным центром. Его протяженность составит более семи километров.

Проектные работы по строительству моста начнутся в конце 2021 года. Впервые в России будет использована технология транспортировки пассажиров и грузов по подвесной дороге с использованием двух несущих канатов. Такая система полностью адаптирована к арктическим условиям.

Аэромост начнет работать зимой 2023-2023 годов. Стоимость проекта составит около 2,7 млрд рублей. Сейчас для транспортировки пассажиров в зимнее время используется ледовая переправа. В год Анадырский лиман пересекают более 60 тыс. человек.

Ранее стало известно, что первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке. Ее стоимость оценивается в 9,7 млрд рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Семикилометровый канатный аэромост построят на Чукотке
чукотка канатная дорога аэромост
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru