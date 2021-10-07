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Первый снег накрыл центральные районы Сахалина
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Первый снег накрыл центральные районы Сахалина
Общество
Первый снег накрыл центральные районы Сахалина
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Южно-Сахалинск, 7 октября. Ночью 7 октября в Тымовском районе Сахалина прошел снегопад. В регионе уже установились преимущественно минусовые температуры. Местные жители опубликовывали в социальных сетях фотографии первого снега.

Отрицательные температуры прогнозировались в Тымовском районе еще в начале недели, однако синоптики не предупреждали о первых зимних осадках. Местные жители рассказали, что не успели собрать все остатки урожая. На прошлой неделе снег наблюдали в Смирныховском районе Сахалина, однако до населенных пунктов он не дошел.

В северных районах региона в пятницу, 8 октября, ожидаются осадки. Температура воздуха днем составит плюс 2-7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 3 градусов. Юго-западный ветер будет дуть с порывами до 5-10 м/с.

Недавно заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов рассказал, что прогноз синоптиков об аномально снежной зиме в России может не сбыться.

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