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Политолог Ищенко: Саакашвили хотел вернуться в грузинскую политику
Политика
Политолог Ищенко: Саакашвили хотел вернуться в грузинскую политику
Global Look Press  /  Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

Москва, 7 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы вновь оказаться в большой политике. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Вероятно, экс-губернатора Одесской области убедили, что в скором времени в Грузии начнется антиправительственное движение. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что политик не собирался отсиживаться в тюрьме.

«Он поверил и поехал. Видно, очень хотелось вернуться в активную грузинскую политику. Ну, и ошибся. Я бы даже сказал, что его грузинские власти заманили, но дело в том, что грузинские власти явно целые сутки сами не знали, есть ли у них Саакашвили», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что непонятно, кто обманул Саакашвили. Он приехал, чтобы победить и стать главой государства.

«Я не думаю, что его там кто-то на Украине к этому делу подталкивал, потому что, судя по всему, Зеленский тоже был не в курсе того, что Саакашвили вдруг взял и улетел в Тбилиси. С точки зрения американских интересов тоже не вижу причин для того, чтобы Саакашвили что-то рассказывать», — отметил Ищенко.

По его мнению, экс-президент Грузии мог мешать украинским олигархам. Однако это все только домыслы. Факт один: Саакашвили внезапно приехал на родину и был арестован.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян дала прогноз будущему президента Украины Владимира Зеленского на фоне скандала с офшорами.

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саакашвили грузия ищенко
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