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Читатели Wirtualna Polska высмеяли Европарламент за бессилие в борьбе с иммигрантами
Общество
Читатели Wirtualna Polska высмеяли Европарламент за бессилие в борьбе с иммигрантами
Федеральное агентство новостей

Варшава, 7 октября. Польское издание Wirtualna Polska опубликовало выдержки переговоров в Европарламенте относительно ситуации на белорусско-польской границе.

В ходе дискуссии прозвучали замечания о том, что Евросоюз не вкладывал средства в укрепление границ. Читатели интернет-портала выразили свое мнение.

«Это уже конец. Невооруженным глазом видно, что ЕС превратился в старого беззубого человека, у которого еще осталось немного семейных реликвий, картин и мебели, но уже нет сил защищаться от чужаков, и он все чаще несет полный бред», — заявил TER.

Пользователь Aniol считает, что Евросоюз умирает. Политики не имеют никаких идей для того, чтобы развивать ЕС. Им остается только обвинять в своих бедах другие страны.

«Одни умники сидят в этом ЕС. Может, нам стоит незаметно впускать к себе мигрантов? Я очень прошу, чтобы наши службы сделали вид, что ничего не замечают, пусть едут на Запад. Посмотрим, как обрадуются те, кто их получит», — отметил Kazik.

Proste rozwiazanie считает, что если ЕС так заботится о беженцах, то им стоит предоставить эту возможность. Достаточно вручить мигрантам билет на маршрут Багдад — Минск — Мадрид.

«Почему вы не цепляетесь к Эрдогану в Турции или к саудовским шейхам, а только с утра до вечера твердите о Белоруссии или России?» — поинтересовался Neutralna.

Ранее министр национальной обороны республики Мариуш Блащак заявил, что военные вертолеты Вооруженных сил Польши будут подключены к патрулированию государственной границы с Белоруссией.

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евросоюз ес иммигранты поляки
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