Экс-глава Литвы Ландсбергис назвал распад России условием «возвращения» Крыма Украине

Киев, 7 октября. Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что Крым «вернется» в состав Украины после «развала» России. Мнением политик поделился с одним из украинских изданий.

Ландсбергис обратил внимание, что по полуострову Москва занимает принципиальную позицию. Поэтому бывший глава Литвы сомневается в том, что «возвращение» Крыма Украине произойдет в те же сроки, как полагает Киев.

«Это "скоро" или "не скоро" придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым», — заявил Ландсбергис.

Экс-глава Литвы высказал уверенность в том, что «Россия развалится», так как «все империи имеют свой конец». Ландсбергис уточнил, что это происходило со страной уже дважды и случится в третий раз.

Ранее Украина провела учения на границе с Крымом. К маневрам привлекли несколько расчетов украинских тактических ракетных комплексов «Точка-У», несущих боевое дежурство на границе с Крымским полуостровом.