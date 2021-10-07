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Политолог Ищенко: Разумков мешал планам Зеленского
Политика
Политолог Ищенко: Разумков мешал планам Зеленского
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 октября. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков препятствовал закону о деолигархизации, чем вызвал негодование президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Отставка председателя украинского парламента была очевидна. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» отметил, что Разумков вел себя не так, как предыдущие спикеры.

«Зеленский продавливал свой закон об олигархах, он его продавил. В законе внутри противоречия. Все приличные спикеры до Разумкова, работая с предшествующими президентами до Зеленского, спокойно себе поправляли подобного несуразности, и закон к президенту уходил уже в нормальном виде», — подчеркнул Ищенко.

Он добавил, что некоторые депутаты потом возмущались. Они голосовали за одно, а президент подписывал иные документы.

«А тут Разумков говорит: «Во-первых, процедура была нарушена, нужно переголосовывать». Если его переголосовывать, и по процедуре, то в таком случае его несколько месяцев будут голосовать. Зеленский хочет уже...», — отметил политолог.

По его мнению, президент Украины хочет получить полный контроль над Радой. Разумков мешал его планам.

Ранее политолог Александр Семченко заявил, что отставка спикера Рады Дмитрия Разумкова может усугубить конфликты в парламенте. Его решили снять с должности по личным причинам.

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