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МВД утвердило новый регламент о запрете на выезд детей за рубеж
Общество
МВД утвердило новый регламент о запрете на выезд детей за рубеж
Аэропорт Архангельск (Талаги)  /  Аэропорт Архангельск (Талаги)

Москва, 7 октября. Согласно новому регламенту МВД, теперь родители при подаче заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают покидать территорию России.

Начальник главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова ранее сообщала о готовящихся изменениях. Теперь же соответствующий документ уже принят на официальном интернет-портале правовой информации.

Несогласный с выездом ребенка за рубеж может указать, запрещает ли он выезд до достижения им 18 лет, либо указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда.

Ранее заявитель мог указать, в какие государства и в какие периоды разрешает ребенку выезд, но не обратное. Однако теперь у него появилась такая возможность.

МВД также не поддержало идею операторов техосмотра обязать водителей возить с собой диагностическую карту ТО с поправками к правилам дорожного движения.

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