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Valve в ролике с разборкой своей консоли Steam Deck порекомендовала не делать этого

  /   Обновлено: 07 октября 2021 06:11
Технологии
Valve в ролике с разборкой своей консоли Steam Deck порекомендовала не делать этого
Prt Scr youtube.com  /  gameranx

Вашингтон, 7 октября. Компания Valve опубликовала официальное видео, на котором показала процесс разборки готовящейся к выходу на рынок портативной консоли Steam Deck.

Владельцы консоли имеют полное право вскрыть ее при желании. Однако компания настоятельно не рекомендует когда-либо делать это. В ролике говорится, что Steam Deck тщательно спроектирована и ее компоненты не предназначены для самостоятельной замены.

Valve на видео показывает, как заменить два компонента консоли: джойстиков и накопителя. В компании заявили, что в ближайшее время удастся наладить поставки запчастей. Видеоинструкция может в первую очередь пригодится покупателям консоли с eMMC-накопителем. Он использует разъем М.2, который можно заменить без особых трудностей.

В компании заявляют, что поставки Steam Deck начнутся в декабре. На гаджет наблюдается повышенный спрос, поэтому тем, кто оформит предзаказ, придется подождать свою консоль до второго квартала 2022 года.

Ранее сообщалось, что разработчики игр, которые являются партнерами компании Valve, получат портативные консоли Steam Deck. Это может произойти на текущей неделе, сообщили журналисты.

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valve консоль steam deck
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