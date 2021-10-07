Полет российского киноэкипажа на МКС высоко оценили на Западе

Вашингтон, 7 октября. Западные интернет-пользователи прокомментировали полет российского «киноэкипажа» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым на МКС для съемок фильма «Вызов».

Зрители назвал успехом запуск ракеты с «киноэкипажем». Об этом они написали на YouTube-канале Good Morning America.

«Они показывают, что в космической отрасли им равных нет», — написал пользователь с ником Decord Successful.

«Хорошая работа», — написал другой.

Другие пользователи отметили, что ждут выхода фильма, чтобы оценить результаты съемок в комнате. Также некоторые комментаторы восхитились кораблем «Союз-2.1а», на котором и отправились россияне на МКС.

Ранее сообщалось, что трансляция запуска космического корабля с «киноэкипажем» на МКС набрала более 13 млн просмотров. Данный показатель превышает рейтинги последнего финала конкурса «Евровидение». Комментировал трансляцию журналист и телеведущий Владимир Познер вместе с космонавтом Александром Мисуркиным.